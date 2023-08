Antonioshow. Alla BoboTv ha dichiarato: “Rudi Garcia è una bravissima persona e gli faccio un in bocca al lupo. Ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà impossibile. Ho una sensazione e dirò una cosa forte, cioè che il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro. Anche se con Osimhen parti già dall'1-0. Garcia è adatto solo a gestire e non a dare qualcosa in più. Quando finirà l'adrenalina, la bolla si sgonfierà e il Napoli rischierà di non entrare nemmeno in Champions. Per le me le due squadre che vanno in Coppa dei Campioni sono Fiorentina e Atalanta, con Inter e Juventus. So che adesso mi massacreranno per questo che ho detto. Lo scorso anno ho preso la Lazio, io prendo quelle più difficili…”“La delusione più grande di quest’anno sarà la Lazio. L’anno scorso ho detto che la Lazio sarebbe stata la sorpresa, oggi dico che sarà la più grande delusione. Sarri è bravo, ma ogni volta che lo sento parlare… si lamenta sempre, una comunicazione di merda. Quest’anno c’è una patata bollente. Lui ha fatto mandare via Tare. C’era Paredes libero e andava preso e invece è arrivato Rovella, un giocatore da 0 a 0. A Lecce ha fatto una delle peggiori partite di una squadra di Sarri. E’ stata attaccata ed era senza idee. Bello il gol di Luis Alberto e Immobile. Ha fatto una fatica incredibile, la Lazio poteva andare sul 2-0 ma ha calciato una volta e mezza in porta”