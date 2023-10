, alla BoboTV, parla così della Juve: "È normale che i tifosi siano avvelenati se sentono dire 'siamo contenti del punto e siamo sempre terzi'. Tra le due squadre c'è un abisso clamoroso, di esperienza, di blasone, monte ingaggi e non solo. A un certo punto Allegri si è messo con il 5-5-0. La Juve non si può affidare a un allenatore che fa giocare la squadra senza idee e in maniera oscena. Se i tifosi sono avvelenati li capisco".