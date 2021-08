"Il grande problema della Juventus si chiama": Ne è convinto Antonio Cassano, che nel corso dell'ultima diretta della Bobo tv su Twitch ha detto: "So che vuole andare via! E se alla fine dovesse rimanere potrebbe diventare un problema: Allegri deve farlo giocare, perché in campo ci sono lui più altri dieci. E siccome Max è un allenatore di personalità ma anche permaloso, non vorrei entrino in un vicolo cieco".