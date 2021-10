Dopo le parole di Vieri, ancheha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv: "La- ha detto Cassano - ha difeso in 9 uomini. Il gol di Kean è stato casuale, fanno grande fatica. Non aspettatevi altro da questa squadra, non cambierà niente: continueranno a giocare a 50 metri dalla porta arroccandosi in area con Chiellini che dà il cinque a Szczesny". La rimonta in campionato non impressiona Cassano, che non crede che i bianconeri possano rientrare nella lotta scudetto: "Ne dubito, domenica giocano contro l'Inter e sono ancora sesti".