Antonio Cassano non le manda a dire alla BoboTv di Twitch: "La Fiorentina è organizzata, non ha fatto calciare la Juve. Chiesa è fortissimo, ma mi piace di più Cuadrado: ma non può giocare l’uno o l’altro, è follia. Se Milenkovic non va fuori non vinci. Non capisco qual è il concetto, mettere un centrocampista sull’esterno. Togli Cuadrado e vai a mettere in difficoltà un ragazzo che è già in difficoltà come Rabiot. La ruota è ben delineata: si va dritti alla carlona. In Europa ad un certo punto non basta più, ma adesso nemmeno in campionato.