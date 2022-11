L'ex giocatore di Roma e Inter Antonio Cassano ha rilasciato delle dichiarazioni negli studi di 90° Minuto, dove ha analizzato anche la vittoria della Juve sul campo del Lecce.'La Juve ha vinto una partita abbastanza facile sulla carta, ma ha sofferto un pochettino. In questo momento, per la Juve era importante la vittoria: da due o tre settimane diciamo che devono tornare ad ottenere vittorie di un certo genere e l’hanno fatto. Fagioli ha beccato il jolly mettendo la palla sotto il sette ed è cambiata la partita. La Juventus non mi è piaciuta, come da un anno e mezzo a questa parte, ma determinate partite le devi vincere e l’hanno fatto'.