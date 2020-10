Antonio Cassano non è certo noto per il suo amore verso la Juventus. Nell'intervista sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola Fantantonio ha parlato diffusamente del derby di Milano in programma alle 18, e poi alla domanda su chi sia la favorita per lo scudetto ha risposto: "L'Inter e poi la Juve". Mentre verso la fine, quando parla dei suoi figli e loda le abilità calcistiche del suo Christopher, ha aggiunto: "L'unico difetto è che preferisce Cristiano Ronaldo a Messi". Per il resto, ha raccontato della sue esperienze all'Inter e al Milan, ribadendo la sua fede nerazzurra.