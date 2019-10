Antonio Cassano è convinto che l'Inter vincerà lo scudetto in questa stagione. Queste le sue parole nel corso del programma tv Tiki taka: “Io continuo a dire che l’Inter vincerà lo scudetto, lo dico perché la Juve qualitativamente è molto più forte ma so già che punterà alla Champions. Il gol di Dybala? Ha calciato molto bene. Nelle partite normali Barella e Sensi fanno la differenza, in queste partite servono i campioni: possono crescere, ma ci vogliono giocatori di alto livello per queste partite".