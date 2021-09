. L'ex attaccante ha parlato durante una diretta twitch sulla Bobo Tv: "Con Lewandowski in attacco saremmo fortissimi, e chi ci batte più. Con tutto il rispetto per Raspadori o Scamacca, non so se tra un anno e tre mesi possiamo presentarci così al Mondiale con quell'attacco"."La Svizzera in difesa era talmente scarsa che è folle che l'Italia non abbia segnato. Immobile ha fatto 150 gol con la Lazio.Ciccio Caputo? Con lui giochiamo in sei…".