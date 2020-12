Durante una diretta della Bobo tv su Twich, Antonio Cassano ha commentato l'accoppiamento della Juventus che negli ottavi di finale ha pescato il Porto: "Se avessero chiesto ai bianconeri che squadra avrebbero voluto prendere, secondo me avrebbero risposto Porto o Borussia Moenchengladbach. Sono le due più abbordabili. I portoghesi sono una buona squadra, ma la migliore in assoluto che poteva pescare un'italiana. Per me Pirlo ha l'80% di possibilità di passare, per uscire dovrebbe fare un 'fracasso' come quello dell'Inter l'altro giorno".