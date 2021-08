La cessione dipuò cambiare tutte le strategie dell'Inter in chiave mercato. Dopo un solo anno la squadra nerazzurra si è già sfaldata, chi sarà l'eventuale sostituto del belga? Antonio Cassano ha lanciato un consiglio: "Io andrei da Jorge Mendes e chiederei di trovare una soluzione per prendere Joao Felix - ha detto l'ex attaccante in diretta alla Bobo tv su Twitch - Magari mettendo qualche contropartita dentro".