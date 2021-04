Cassano, alla BOBO TV, ha parlato dell'Atalanta, prossima avversaria della Juve: "Per ciò che sta facendo Gasperini, dobbiamo andare tutti i 60 milioni di italiani a Bergamo, a ringraziare il Gasp. Ciò che sta facendo quest'allenatore non si vedrà mai più in Italia. Il risultato è una conseguenza del gioco. A me ricordo l'Ajax del calcio totale, vanno a mille all'ora. La Fiorentina ha fatto due gol con un tiro, ma l'Atalanta ha avuto mille occasioni. Questa è una squadra che mi piace vedere, è veramente ogni giorno da ringraziare. Purtroppo tecnici così ce ne sono pochi. Quello che conta è vincere? Gli scudetti? Ho visto una statistica: Trapattoni ha vinto 7 scudetti, quando parli con 60 milioni di persona, gli dici del Trap? Nessuno dice che ti piacerà una squadra sua. Nessuno se lo ricorderà come un allenatore che ha fatto la storia. Il calcio non è solo vittoria".