Un giudizio niente male, quello di Antonio, che alla Bobo TV ha elogiato il colpo della Juventus, Mohamed. I bianconeri l'hanno immediatamente ceduto in prestito alla Sampdoria, che proverà a valorizzarlo in questa stagione di Serie A.Un acquisto che ha galvanizzato Fantantonio, tifoso interista ma con un passato molto importante e proprio ai blucerchiati. Al programma su Twitch che conduce insieme a, Nicolae Lele, l'ex attaccante di Parma e Roma ha dichiarato: "Il giorno che so che gioca Ihattaren torno allo stadio per la prima volta da quando ho smesso di giocare perché io vado a vedere il calcio dei calciatori di qualità.E non farlo difendere alla carlona, perché sennò mi butto giù dallo stadio e faccio contestazione".