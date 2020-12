Antonio Cassano, intervenuto in una diretta sul canale Twitch di Bobo Vieri, insieme ad Adani e Ventola, ha parlato delle prestazioni di de Ligt e di un suo errore di valutazione all'inizio dell'esperienza italiana del difensore ex Ajax: "Quando de Ligt è arrivato in Italia l'ho massacrato, ne combinava una ad ogni partita. Ora devo ricredermi, se guardo alle squadre top in giro per l'Europa non vedo difensori altrettanto forti. Forse Sergio Ramos e Varane ma, comunque, de Ligt è tra i primi 3 difensori al mondo".