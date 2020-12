Schietto e diretto Antonio Cassano, come sempre. Fuori dal campo è come quando giocava, e così, durante una diretta Twitch sulla Bobo tv, l'ex fantasista cresciuto nel Bari non le ha mandate a dire al suo amico Vieri. Bobo è convinto che l'esterno dell'Inter Achraf Hakimi attualmente sia il miglior terzino destro al mondo, Cassano invece replica: "Ma cosa stai dicendo?! Non dire cazzate, su. C'è Alexander Arnold che è fuori dalla norma; poi, Carvajal: che fai, lo butti via?! E non scordiamoci di Cancelo...".