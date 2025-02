Juventus-Inter, il commento di Cassano

Come di consueto Antonioè intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol su Twitch. Tra le altre ha commentato la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino che ha visto protagonisti l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta. Questo il suo commento:CASSANO- "Leggo di una grande Juventus, ma realmente nel primo tempo ci sono state 4 o 5 occasioni clamorose per l’Inter, che la poteva portare a casa facilmente. Non ho capito cos’è successo tra primo e secondo tempo, sembrava la Sammartinese e la Juve il Barcellona dei vecchi tempi".