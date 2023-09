Antonio Cassano durante la BoboTv ha commentato il successo della Juve: "Ha vinto meritatamente, Empoli inguardabile, veramente male male in tre partite zero gol. La Juve senza giocare bene, con il freno a mano, è molto più forte. Come gioco niente, non ho visto niente di diverso, ha fatto quello che fa sempre, poi poteva segnare anche più di due gol."