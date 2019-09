Dal salotto di Tiki Taka, Antonio Cassano e Christian Vieri hanno parlato di Gonzalo Higuain non disdegnando di lanciare qualche frecciatina alla Juventus: “Si diceva fosse in fase calante. Per me è il giocatore che più assomiglia a Benzema quindi è perfetto come compagno di Cristiano Ronaldo.” Queste le parole di Cassano, mentre Bobo Vieri: “Higuain è tra i cinque attaccanti più forti al mondo. Sabato ha fatto una partiva devastante. Non ha sbagliato un pallone ed ha fatto un goal spettacolare. La Juve non deve assolutamente venderlo”.