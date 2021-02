3









Un live senza esclusione di colpi, battute, aneddoti e retroscena. Alla BOBO TV, live su Twitch con Christian Vieri, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, c'era questa sera ospite Daniele De Rossi. I cinque hanno parlato anche di Andrea Pirlo, a lungo compagno di squadra dei protagonisti.



POCHE PAROLE - Parte De Rossi: "Totti aveva una personalità grandissima in campo. È importante anche chi si fa dare la palla e non si nasconde mai. Non l’ho mai visto nascondersi, la palla scottava eppure lo trovavi sempre. Pirlo pure parlava con me perché eravamo in stanza insieme, ma era la stessa cosa, in campo si faceva vedere. Ma era uno abbastanza riservato...".



RISPONDE CASSANO - "Sì, Andrea parlava in campo, era un leader tecnico e non carismatico. Però mi rompeva il c***o, dalla mattina alla sera a me rompeva sempre i cogl**ni!".