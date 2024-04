La "lite" tra Cassano e Allegri



Come sono i rapporti oggi

Dalla complicità sul campo ai dissidi a distanza, il rapporto traha attraversato diverse fasi nel corso degli anni. Originariamente, i due sembravano avere un rapporto di amicizia solido.Tuttavia, con il passare del tempo e l'avvicinarsi di Lele Adani , le distanze tra lui e l'attuale tecnico della Juventus si sono accentuate.hanno condiviso un momento di gloria nel 2011, quando insieme hanno vinto unocon il Milan. Tuttavia, da allora i rapporti tra i due si sono deteriorati, principalmente a causa delle opinioni poco lusinghiere espresse da Cassano nei confronti di. Cassano ha dichiarato: "A livello personale, non ho mai avuto problemi con lui. Dopo aver espresso le mie opinioni alla Bobo TV, però, non mi ha più chiamato. Ma io parlo di calcio, non offenderei mai l'uomo".Negli ultimi mesi, Cassano ha continuato a criticare apertamente Allegri, definendolo il "corto muso della minchia" e accusandolo di interessarsi solo al denaro. Ha anche parlato di un "Paese di incapaci e di mediocri in cui bisogna iniziare a guardarsi allo specchio e a sputarsi negli occhi".È comprensibile che Max preferisca rivolgersi ad altri anziché a Cassano, considerando ledel barese nei confronti del tecnico. Cassano continua a mettere in discussione il contributo di Allegri anche durante il suo periodo al Milan, sottolineando che il successo della squadra non dipendeva tanto dalle tattiche del tecnico quanto dalla qualità dei giocatori in campo.Cassano afferma: "Quel Milan giocava un ottimo calcio? C'erano Abbiati in porta, Zambrotta e Jankulovski sugli esterni, Thiago Silva e Nesta in difesa, Pirlo o Van Bommel a centrocampo, Gattuso o Ambrosini e Seedorf, davanti a Cassano, Robinho e Ibrahimovic. Capite? Non facevamo tattica: martedì si correva un po', mercoledì palestra, giovedì partitella, venerdì facoltativo, sabato battevamo due rigori, due calci d'angolo e stop. La squadra andava da sola. Lo stesso avveniva alla Juve: Allegri mette sempre in campo i giocatori nel modo giusto. Ma per me devi dare qualcosa di più. Avete visto come gioca l'Arsenal allenato da Arteta? O il Reims di William Still, o la Real Sociedad di Imanol Alguacil...".