"Come mai da quando è alla Juve Dybala non è un titolare fisso?", a chiederselo è l'ex attaccante Antonio Cassano, che durante una diretta Twich con gli amici Vieri, Adani e Ventola si è concentrato sulla situazione complicata dell'argentino: "Non lo era con Allegri e Sarri e ora non lo è nemmeno con Pirlo. Magari è un fenomeno e mi sto sbagliando io, ma non mi sembra un campione come tutti dicono e ho l'impressione abbia sempre problemi con i suoi allenatori. Se parliamo di gol segnati, allora prendo Immobile. Qual è un giocatore più forte di Dybala? Josip Ilicic".