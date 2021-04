Antonio Cassano ha commentato così la nascita della Superlega: "E' una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché è inconcepibile che alcuni club vogliano fare un campionato per conto loro - ha detto su Twitch - Il calcio è della gente, di chi lo ama. E in più anche le piccole squadre che hanno meno risalto di loro fanno da contorno molto importante. Juve, Milan e Inter hanno deciso questo? Fuori, tutte e tre! I giocatori non vanno più nelle nazionali e si fanno un campionato a tre. Non saranno mai loro a comandare il calcio!'.