L'ex calciatore di Inter e Roma, Antonio Cassano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Bobo Tv, dove ha parlato anche della situazione di Massimiliano Allegri.'L'allenatore deve prendere e andare via. Di Maria non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso, poverino. Vlahovic calcia sette volte dalla linea di fondo perché non hanno un'idea di niente. Nel primo tempo, prima dell'espulsione di Di Maria, stavano facendo grande fatica. Poi c'è l'alibi, è stato espulso... Ma la Juve fa grande fatica. Non posso pensare che, anche con i tanti infortuni che hanno in questo momento qua, non può vincere con il Monza. Non si può, perché è una roba folle. La soluzione è cambiare l'allenatore, perché se non lo cambi diventerà un'agonia'.