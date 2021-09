In diretta sulla Bobo Tv, l'ex Roma dichiara: "Non c’è stata partita, neanche sull’1-0 iniziale per la Juventus. Pensavo che ci potesse essere una reazione dei bianconeri, invece niente. Il Napoli ha dominato con intensità, qualità, idee. Spalletti mi piace da impazzire e il Napoli mi fa paura in positivo.Lo dissi prima del campionato ‘Allegri avrà tanti problemi’. E adesso ha 30 gol in meno senza Cristiano Ronaldo.".E Danielerincara la dose: "La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare sia solo 'dai ragazzi', 'ce la facciamo'. Non posso pensare che sia solo questo. Io credo che Allegri debba e riesca a farla giocare meglio".Conclude Bobo: "Deve giocare meglio. Punto. Puoi vincere o non vincere, fa parte del gioco, ma deve giocare meglio. A Napoli non puoi fare queste partite. Deve vincere e giocare un bel calcio. E questo non vuole dire essere il Barcellona o l’Ajax".