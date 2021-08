Antonio, alla Bobo Tv, ha criticato la Juve, Dybala e Ronaldo: "La Juve stava vincendo 2-0 senza sapere perché. L’Udinese era in vacanza. Sul 2-1 i friulani difendevano anziché attaccare. La Juventus gioca molto male, sembrava che volesse farsi due gol da sola, dal momento che l’Udinese non aveva intenzione di segnare. C’è un grande problema e questo grande problema si chiama Ronaldo. Lui vuole andare via.C’è un grande problema e questo grande problema si chiama Ronaldo. Lui vuole andare via".ha aggiunto: "Abbiamo visto tutti il post di Ronaldo. Lui ha rivendicato lo status acquisito con merito negli anni. Però, abbiamo notato anche che non è stato fatto alcun cenno alla Juve. L’interpretazione allora qual è? La prima, è che avrebbe potuto dire ‘E sono felice di rimanere in questa società ed ottenere risultati’. Però, come c’è questa lettura, ce ne possono essere altre. Fatto sta che Ronaldo non è un fattore secondario, non lo tratti come altri. Allegri, che è un gran gestore, deve fare qualcosa".