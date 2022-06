Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato anche di Arthur. Dopo due anni, il centrocampista brasiliano della Juventus non ha lasciato il segno e potrebbe essere ceduto quest'estate. Ma Fantantonio va controcorrente: "È un giocatore fenomenale, fantastico. Alla Juve si è trovato in una situazione particolare, in Italia è ridicolizzato dalla stampa e dai tifosi".