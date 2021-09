In diretta su Twitch,ha demolito la Juve: "Col Napoli non c’è stata partita, nemmeno sull’1-0 per la Juve. Ha calciato 25 volte, dominando con intensità, qualità e ritmo. Il Napoli l’avevo messo dietro solo a Inter e Juve, fa paura con Spalletti. Per quanto riguarda la Juve, Allegri avrà tanti problemi. Vedo una Juve senza testa né coda. Max è un fenomeno a gestire i campioni, ma di campioni ne ha pochi. L’unico in questa rosa è Chiellini, de Ligt è un futuro campione. È una situazione molto complicata. Se domenica, contro il Milan, la Juve inciampa un’altra volta è già fuori dal campionato".