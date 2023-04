Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Antonioè tornato ad attaccare Massimilianoalla luce di. Ecco le sue parole: "Guadagna 10 pappardelle all’anno e devo sentire ste cagate... datemi un altro Tapiro! Non c’è stata partita, a senso unico. Lo Sporting ha creato occasioni, giocato meglio, meritava di vincere. La Juve anche ieri mi ha fatto tenerezza.giocava nel cerchio di centrocampo, tra lui ehanno preso 3 palloni. L’unico che mi dà entusiasmo èche strappa. Io non posso vedere l’anticalcio e questo lo è. Se esisteva una regola, Allegri prendeva una denuncia. Non è possibile non fare 3 passaggi con quei giocatori".