Matthijs de Ligt è nella top three dei difensori al mondo. Ne è convinto Antonio Cassano, che in una diretta su Twitch si è dovuto ricredere sulle qualità dell'olandese: "Quando è arrivato in Italia l'ho massacrato, faceva un errore a partita. Adesso però devo ricredermi, perché se guardo ai migliori club in Europa non vedo giocatori forti come lui. Sì, forse gli unici davanti a de Ligt sono Sergio Ramos e Varane, ma Matthijs è comunque tra i primi tre al mondo".