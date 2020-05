Tra i tanti estimatori di Sandro Tonali non c'è Antonio Cassano. L'ex attaccante va controcorrente e in una diretta Instagram con Paolo Bonolis ha spiegato il motivo: "Grande incontrista di buona quantità che deve crescere, ma non mi fa impazzire. A me piacciono giocatori alla Thiago Alcantara, Boadu, Ihattaren, Sancho, Mount". Il classe 2000 del Brescia invece piace, e tanto, alla Juventus: i bianconeri hanno messo da tempo gli occhi sul gioiellino di Cellino ma per portarlo a Torino dovranno superare la concorrenza di Inter, Milan, Fiorentina, Psg, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.