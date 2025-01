Le parole dia Viva el Futbol:"Io sono il primo a dire che Motta sta facendo male, bisogna capire cosa si vuole. Quando l'altro giorno fa un calcio bellissimo e il primo tempo poteva finire 4-0, io aggiungo che l'alibi che gli do a Motta è che il giocatore più forte, Koopmeiners, è irriconoscibile e sta facendo malissimo. Non gli sta dando una mano. Vlahovic? E' scarso, improponibile, non può giocare in una big. Isterico e dà la palla agli avversari. Non lo farei mai giocare".