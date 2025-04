AFP or licensors

Cassano contro Vlahovic: 'È improponibile'

un' ora fa



Antonio Cassano come di consueto è intervenuto a Viva el Futbol. Queste le sue parole sulla Juventus e su Dusan Vlahovic:



CASSANO- "A me la Juve non è dispiaciuta. Per quello che vedo da quando Tudor allena, lui gioca uomo su uomo andando sui riferimenti. La Roma non mi è piaciuta: se andiamo a vedere nello specifico, la Juve meritava qualcosa in più. Ranieri è stato bravo a fare un 4-4-2, ma è rimasto dietro la linea del pallone. Mi è piaciuta sul piano dello spirito e dell’identità, ma continua a giocare senza centravanti. Vlahovic è improponibile".