Antonioancora controL'ex calciatore alla BoboTv ha parlato così dei centrocampisti bianconeri e del confronto con i talenti degli altri Paesi: "Come mai negli altri Paesi escono talenti reali? E non come qualcuno che sta lì e dice: Fagioli e Miretti sono meglio di Pedri e Gavi. Ma falla finita, vai al mare a prendere il sole. Non faccio nomi, però sai a chi mi riferisco. I talenti sono quelli, ho visto Joao Neves, mi è bastato tre minuti, personalità. Al Da Luz, con centomila persone è complicato giocare (capienza 65 mila ndr)".