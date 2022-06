Antonio Cassano contro Lukaku. Ecco le sue parole alla BoboTv: "Sposta gli equilibri in Italia perché è un campionato farlocco, è la realtà. E' andato in Premier dove ci sono animali fisici a marcarlo e non l'ha mai ciapata. Torna in Italia dove in Italia ci siamo io, lui, Ventola a marcarlo e farà 25 gol. Ma la realtà dei fatti è che in partite importanti, Premier e Champions non la ciapa mai":