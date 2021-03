Nel corso della Bobo tv, in diretta su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato della vittoria dell'Inter contro l'Atalanta: "Conte non può giocare ogni volta dietro la linea del pallone senza mai fare la partita. E' facile col Genoa, col Parma o col Bologna, ma quando l'asticella si alza fanno più fatica. Contro l'Atalanta hanno giocato sempre in difesa. Non posso accettare che l'Inter giochi con dieci giocatori dietro alla palla a San Siro".