L'addio di Antonio Conte all'Inter dopo aver vinto lo scudetto sta facendo discutere parecchio, e analizzando la situazione in diretta su Twitch alla Bobo tv Antonio Cassano ha detto: "Ha fatto un buon primo anno e nel secondo ha vinto lo scudetto giocando a modo suo. Dopo qualche anno Conte ha sempre avuto problemi nei club in cui ha allenato, per questo mi chiedo se alla lunga c'è un qualcosa che porta a rompere il rapporto tra lui e le società. Non credo sia un caso che finisca sempre allo stesso modo e non venga mai accontentato".