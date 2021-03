L'Inter capolista non convince tutti. In diretta Twitch sulla Bobo tv Antonio Cassano ha analizzato così il primo posto della squadra di Antonio Conte: "Non sono loro che giocano a calcio, a farlo sul serio è l'Atalanta. L'Inter gioca il pallone dietro, aspetta il pressing delle altre squadre e lancia lungo per Lukaku. Hanno l'obbligo di vincere lo scudetto, ma non stanno giocando un bel calcio. In Champions è arrivata dietro allo Shakhtar, è stata ridicola; continua a non giocare bene, ma Conte ha capito che non è Guardiola? Ci sta prendendo per il c**o, ma io mica sono cretino. Giocarsi la Champions e dominare? Ma cosa domina... La Serie A è mediocre, in Europa è una cosa diversa"