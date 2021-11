Antonio, alla Bobo TV, parla di Allegri."La cosa più sconcertante sono le dichiarazioni. Puoi prendere per il culo chi non ha mai giocato a calcio, gli incompetenti, ma i tifosi hanno gli occhi e poi soprattutto ci siamo noi. Ha detto che hanno fatto un buon primo tempo? Se la partita finiva 9-0 doveva dire anche grazie, non hanno fatto una mezza uscita"."Il Chelsea ha squarciato la Juve per ritmo ed idee. Allegri non può andare avanti così, o si dà una mossa o va di male in peggio. La Juve è la squadra più forte in Italia, ma il suo 4-4-2 mi ricorda quello di Simeone che sugli esterni metteva dei centrocampisti centrali. Sono due partita che fa giocare quattro centrocampisti centrali, è una follia. Io non ce l’ho con la Juve ma è una follia. Questa squadra non può giocare così, è impressionante"."Prenderà 10, 20, 30 milioni ma qualcuno lo deve aiutare: la Madonna, lo psicologo, lo psichiatra, qualcuno dell’enoteca che lo fa bere. Lui è bravo nella gestione dei campioni, ma per ricostruire e dare un gioco prendere Allegri è stato l’errore più grande che la Juve potesse fare. Non è che lui non può e non vuole fare certe cose, è che non sa farle".