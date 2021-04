Parlando di un post pubblicato da Antonio Conte sul suo profilo Instagram nel quale provoca chi dice che non gioca un bel calcio, un altro Antonio, Cassano, ha commentato così il gesto dell'allenatore dell'Inter: "Io non posso pensare che uno degli allenatori più rinomati in Italia possa fare cose del genere - ha detto live su Twich nella Bobo tv - Però c'è chi dopo le partite fa questo giochino, anche Allegri lo faceva dopo le vittorie dicendo 'avanti fino alla fine'. Ma dai... sono cagate! Max è amico mio, ma quando lo sento gli chiedo sempre 'ma che cavolo fai?!'.