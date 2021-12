Le parole di Antonio Cassano alla Bobo Tv, nell'analisi della Juventus:"Un calciatore medio della Juve vale quanto tutti e 25 quelli del Venezia. E non sto parlando di Dybala o de Ligt. Le parole dette in conferenza le metterei in tutte le classi da far vedere ai bambini. Posso dire prima della partita vado a giocare da provinciale? Che messaggio stai dando alla squadra? Occhio che andando così si sta facendo male Allegri, ma molto male. Sta cercando di continuare a fare quello che ha sempre fatto, senza farsi aiutare da nessuno. Così sta rischiando veramente di esser mandato via".