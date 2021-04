"Ho capito - ha detto che sono io il problema a prescindere, me ne sono fatto una ragione. L'importante è che non tocchino l'Inter, ecco...". Così ha risposto Antonio Conte alle parole di Antonio Cassano. Alla BOBO TV, l'ex attaccante di Milan, Roma e Inter aveva accusato Conte di essere troppo difensivista e di fare poco per sviluppare il gioco nerazzurro nonostante sia a un passo dalla vittoria dello scudetto.