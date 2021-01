In diretta sulla Bobo tv Antonio Cassano analizza le prospettive dell'Inter, il barese è convinto che Antonio Conte stia rischiando di non sedersi sulla panchina nerazzurra la prossima stagione: "Quest'anno l'allenatore è obbligato a vincere, senza se e senza ma. Altrimenti a maggio si deve cambiare, per forza. Non posso pensare che se a fine stagione l'Inter dovesse arrivare dietro alla Juve si pensi che abbia fatto comunque una grande stagione".