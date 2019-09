Antonio Conte pensa solo alla Juve. Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Antonio Cassano ha svelato un retroscena sull'Inter e sul suo allenatore: "La Juve è una delle squadre più forti d’Europa e tre volte più forte dell’Inter. Conte però pareggia la situazione: l’Inter ha tanti buoni giocatori e un fuoriclasse in panchina, la Juve ha un buon allenatore e tanti fuoriclasse in campo. Io penso abbiano paura di Conte: a lui non frega niente del Barcellona. Li gaserà talmente tanto che esploderà lo stadio: preferisce vincere tutta la vita contro la Juve. Lui dirà che giocheranno la partita della vita, ma sta pensando alla Juve.



HIGUAIN - “Higuain è il centravanti più forte che c’è in Italia e uno tra i migliori al mondo". NO ALLA JUVE - ​"Se avessi ascoltato Capello, uno dei più grandi allenatori di sempre, avrei fatto cose più importanti. L'ho incontrato per la prima volta nel 2001, mi voleva a tutti i costi a Roma e rifiutai la Juve. Ancora oggi dico di aver fatto la scelta migliore. Il problema è che poi ho combinato dei disastri. Ero pigro. Il mister mi chiedeva di allenarmi, io facevo il contrario. Ho approfittato troppo del mio talento. Avrei potuto fare una carriera clamorosa, ma non vivo di rimpianti. A Madrid arrivai con 93kg, con Capello ne persi 10. Li però devi scegliere: ti alleni al 100% e giochi, fai la vita bella e stai in panchina. Io sceglievo sempre la seconda e stavo fuori fino alle sei del mattino".