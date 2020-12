In diretta sulla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato della filosofia di gioco di Conte, spiegando che le uniche stagioni in cui ha giocato bene era ai tempi della Juve perché: "C'era Andrea Pirlo in mezzo al campo. Un giocatore fenomenale che tra l'altro Conte neanche voleva. A lui non interessa giocare bene o meno, gli importa il risultato, l'intensità e l'aggressività. Ma non sento mai chiedergli qualità alle sue squadre. Il suo modo di giocare è sempre lo stesso, ripetitivo; i suoi giocatori si mettono tre ore al giorno a vedere video. Ma il calcio non è questo".