A Sportweek, Antonio Cassano non ha dubbi: "Stavolta lo scudetto lo vince l'Inter davanti alla Juventus e al Napoli, perché con l'arrivo di Conte il gap è annullato", le sue parole. Per l'ex nerazzurro, insomma, la questione non si pone: sarà la squadra dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana a spuntarla per lo scudetto. Insomma, Juve avvisata. E un piccolo rimpianto sul finale: "Al calcio ho dato solo il 40-50% di quello che avrei potuto dare”.