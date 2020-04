Antonio Cassano osserva e studia il calcio da lontano, con l'obiettivo di tornare protagonista nel ruolo di direttore sportivo. In diretta Instagram con Bobo Vieri, l'ex attaccante ha parlato della panchina della Juventus e del cambio Sarri-Allegri, che Cassano ha avuto come allenatore ai tempi del Milan: "Se ci fosse stato ancora Max, la Juve avrebbe già vinto lo scudetto. Lui è un tipo come Capello, con questi allenatori si fanno zero chiacchiere. Si vincono le partite e si portano punti a casa, questa è la sua mentalità".