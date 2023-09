Le parole dialla Bobo Tv:"Caro Danilo, è vero che nel calcio esistono i giocatori che leccano i culo, ma sei spudorato nel dire in un’intervista, con un amico, di Allegri che Allegri è come Guardiola. Poi perdi credibilità e fai una figuraccia. Io mi vergognerei, ad così bugiardi il conto arriva… Guardiola ti ha mandato via da City per prendere Cancelo, giocatore vero. Danilo ha paragonato il cioccolato a merda. C’è una differenza abissale tra Guardiola e Allegri che non è un allenatore".