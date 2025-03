Cassano ci ripensa: 'Thiago Motta è improponibile, è stato un errore mandare via Allegri'

Getty Images

Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Viva El Futbol',ha parlato del momento della Juventus, analizzando il percorso e soprattutto le difficoltà di Thiago Motta, offrendo anche un importante considerazione su Massimiliano Allegri. Di seguito le parole dell'ex attaccante."Bisogna fare una ramanzina a Giuntoli. Lui ci ha messo la faccia sui giocatori che ha preso. Sull'allenatore che ha mandato via, Allegri. Io non stravedo per Allegri, è un allenatore che a livello di calcio non ti dà niente, ma tornando indietro... Stiamo assistendo ad un disastro: in 40 anni non ho mai visto una squadra contestata con i tifosi che va via dallo stadio prima. Nessun giocatore valorizzato, 225 milioni spesi sul mercato, figure di m***a. Ricordo il disastro di Haifa con Allegri, con Empoli e Atalanta Motta ha fatto peggio".

"A Giuntoli chiederei: 'perché hai mandato via Allegri per prendere un allenatore che ha fatto molto peggio? Allegri in un modo o nell'altro ti porta nelle prime quattro. Mi ha lasciato sbalordito la gestione di Koopmeiners. Lui sta facendo molta fatica ed è stato schierato largo a destra. Se fai una cosa del genere significa che sei in grande confusione. Mi dispiace per Thiago, è un bravo ragazzo e ha due palle così, ma ad oggi è improponibile come allenatore della Juventus. Probabilmente è stato un errore mandare via Allegri".