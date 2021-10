Antonio Cassano commenta la situazione della Juventus alla BoboTv di Twitch: "In questo momento la Juventus fa fatica ad avere tre campioni tutti e tre ad alto livello. La squadra soffre il fatto di non riuscire ad esprimersi.Cuadrado, ad esempio, è irriconoscibile nonostante sia un giocatore incredibile. Chiesa è un animale, una belva che ha fatto la differenza un mese fa. Ora sembra il cugino. Se non si diverte la colpa non è mia,Chiesa in panchina è follia allo stato puro".