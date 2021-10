Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato della lotta scudetto: "Inter e Juventus sono le mie favorite, la Juve ha la rosa più forte mentre l'Inter ha vinto l'anno scorso. Il Napoli è la terza incomoda, Milan, Roma e le altre un po' indietro".- "Quando parliamo di Chiellini, parliamo del miglior difensore in Italia. Quel gol preso da Bastoni, per intenderci, con Chiellini non lo prendi mai. L’Italia di Mancini non può prescindere da un difensore come Giorgio”.